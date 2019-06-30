2019/06/30 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يسجل 329 حريقا بحقول الحنطة في عموم البلاد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يسجل 329 حريقا بحقول الحنطة في عموم البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).