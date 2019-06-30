الخارجية تدين قصف الطائرات التركية لمناطق عراقية ما تسبب بمقتل واصابة 8 مدنيين

2019/06/30 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس ادانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، قيام طائرتين تركيتين بقصف منطقة في السليمانية ما تسبب بمقتل واصابة 8 مدنيين.وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “يُعبِّر العراق عن إدانته لقيام طائرتين حربيتين تابعتين لسلاح الجوِّ التركيِّ بقصف مكثف على منطقة كورته ك/محافظة السليمانيّة؛ ممَّا تسبَّب بإزهاق أرواح

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