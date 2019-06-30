2019/06/30 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} شدد عضو مجلس النواب عن كتلة الحكمة النيابية المعارضة، محمود ملا طلال، على ضرورة الحفاظ على علاقات العراق الخارجية وعدم السماح بتعكيرها.

وقال طلال في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" في الوقت الذي نرى فيه ان التظاهر حق سلمي ومكفول في الدستور الا ان ما حدث يوم امس بالاعتداء واقتحام السفارة البحرينية على يد مجموعة غير منضبطة امر يؤسف له ويحسب على الحكومة الحالية، وكذلك هو امتداد للاعتداء الاثيم السابق ضد القنصلية الايرانية في البصرة واستخداما للأراضي العراقية كساحة للصراع وتصفية الحسابات".وأضاف ان" إعادة العلاقات الدولية وتحسينها مع العالم ودول الاقليم جاء عبر جهود كبيرة منذ عدة سنوات والجميع ساهم بها ولا يمكن التفريط بناءا على رغبات واجتهادات وانطباعات لاطراف معينة، الحفاظ على ما تحقق من علاقات دبلوماسية عالية وكبيرة ضرورة للعراق ويجب محاسبة الجهلة واصحاب الاجندات وكان على القوات الأمنية التدخل سريعا والاحالة دون تطور الامور".وحمل طلال قيادة عمليات بغداد وقوات حرس السفارات" مسؤولية اقتحام السفارة البحرينية في وسط بغداد"، مشيدا" بالاستجابة السريعة لوزير الداخلية ونشد على يده بضرب كل من تسول له نفسه باخلال الأوضاع الأمنية والإساءة الى البعثات الدبلوماسية".وطالب وزارة الداخلية" بفتح لجان تحقيقية لكشف الملابسات سواء في قضية حرق القنصلية الايرانية والاعتداء على السفارة البحرينية والايعاز بضرورة الحفاظ على امن البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية العاملة في العراق وتشديد الحماية عليها".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طلال: اقتحام السفارات والقنصليات في بغداد تقويض لجهود اعادة الاعمار والانفتاح الدولي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طلال: اقتحام السفارات والقنصليات في بغداد تقويض لجهود اعادة الاعمار والانفتاح الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).