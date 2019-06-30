2019/06/30 | 00:28

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مطار ابها السعودي تحت نيران قاصف 2k اليمني !

الاحد

30

حزيران

2019 :

12:23 am

5

متحدث القوات المسلحة: سلاح الجو المسير ينفذ عملية هجومية ثانية قبل

قليل استهدفت مطار أبها الدولي بطائرات قاصف2K

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