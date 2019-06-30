نفط الوسط متمسك بشنيشل لموسم اخر

2019/06/30 | 00:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت إدارة نادي نفط الوسط العراقي، تعاقدها مع مدرب الفريق، راضي شنيشل، لمدة موسم آخر مع طاقمه الفني.

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