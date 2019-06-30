فقط بـ30 الف دينار.. أقراص تحوِّل رائحة غازات البطن إلى ورود وشكولاته

2019/06/30 | 00:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

ابتكرت إحدى الشركات الفرنسية دواءً جديدًا يمكنه جعل رائحة الغازات التي يطلقها الجسم تشبه روائح الزهور، وغير كريهة.

ويرجع الفضل لاختراع هذا الدواء إلى

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