اليونسكو تبدأ اجتماعها لدراسة أدراج آثار بابل ضمن لائحة التراث العالمي

2019/06/30 | 00:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عقدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، اليوم الأحد، اجتماعها في العاصمة الأذربيجان، باكو للنظر في ترشيحات إدراج 36 موقعاً جديداً في

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