2019/06/30 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)..اصدرت السلطات الكمركية تنويه لكافة المسافرين المغادرين و القادمين للعراق بان صالات المسافرين في المطارات ( بغداد ، البصره ، النجف ) تتعامل مع الهدايا و الامتعه الشخصيه فقط و غير مسموح بادخال البضائع والمواد التي تحمل الصفه التجاريه عن طريق صالات المسافرين .وأكدت الهيئة انها قد أعلنت خلال الفترات الماضية عن ضبط وحجز كميات كبيرة من الادوية البشرية والمكملات الغذائية ومختلف المواد المخالفة لضوابط الاستيراد المعتمدة والتي جاءت بكميات تجارية بدون موافقات رسمية والتي تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وأضافت الهيئة في بيان لها انها قد أعلنت الشهر الماضي عن ضوابط ألامتعة الشخصية ونوع المواد المسموح للمسافرين بأدخالها واخراجها عبر صالات المطارات في العراق وفق ضوابط البنك المركزي العراقي الصادرة ضمن القرار رقم (١)لسنة ٢٠١٩ .

يأتي هذا ضمن توجيهات مدير عام الهيئة العامة للكمارك لغرض متابعة تنفيذ الأنظمة والقوانين والحد من حالات التهرب ومخالفة الأحكام النافذة لدخول البضائع والسلع والدعوة إلى كافة الجهات المعنية الى الإلتزام بالمهام المُناطة بها في حدود إختصاصاتها .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك تدعو المسافرين عبر مطارات ( بغداد والنجف والبصرة) الى عدم ادخال المواد التي تحمل الصفة التجارية) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك تدعو المسافرين عبر مطارات ( بغداد والنجف والبصرة) الى عدم ادخال المواد التي تحمل الصفة التجارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).