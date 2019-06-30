رئاسة مجلس النواب تعقد اجتماعا مع وفد من مجلس الأمن الدولي

2019/06/30 | 00:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي مع وفد من مجلس الأمن الدولي اجتماعا موسعا في القاعة الدستورية

وجرى خلال الاجتماع بحث ومناقشة عدد من الملفات والقضايا التي تتعلق بالشأن الداخلي والخارجي وتطورات الأوضاع على الساحة العراقية وعمل مجلس النواب وجهوده المستمرة مع الحكومة لإقرار القوانين والتشريعات لدعم الاستقرار، وانهاء ملف مخيمات النازحين بعد توفير كافة الخدمات للمدن المحررة، فضلاً عن الأحداث الجارية في المنطقة ومحيط العراق الإقليمي وما تشهده المنطقة في الآونة الأخيرة من توترات.

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