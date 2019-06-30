الجيش الجزائري يعتقل 5 إرهابيين شرق العاصمة

2019/06/30 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الجزائري، إلقاء القبض على خمسة إرهابيين خلال عملية أمنية بولاية بومرداس شرقي العاصمة.

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