2019/06/30 | 01:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن مصدر مسؤول في وزارة البترول المصرية، عن كشف بترولي جديد من النفط الخام في منطقة السويس شرق البلاد.

ووفقا لمصادر مصرية فإن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تعلن اكتشاف بترولي جديد في السويس) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تعلن اكتشاف بترولي جديد في السويس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).