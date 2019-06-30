الخارجية الإيرانية: أحد خياراتنا الانسحاب من الاتفاق النووي

2019/06/30 | 01:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قال متحدث باسم الخارجية الإيرانية، يوم السبت، إن الدبلوماسية في فهم وقاموس حكام الولايات المتحدة تعني ”العقوبات والإرهاب الاقتصادي“، مشيراً إلى أن

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