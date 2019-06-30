العراق يدين الهجوم التركي على السليمانية

2019/06/30 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادان العراق، السبت، قصف طائرتين تركيتين مناطق في السليمانية، مطالبا الجانب التركي بوقف القصف....

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