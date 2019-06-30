العراق يطالب بدعم أممي أكبر لإعادة الإعمار

2019/06/30 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

وصف رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء برهم صالح وعادل عبد المهدي، زيارة عدد من اعضاء مجلس الامن الدولي برئاسة الرئيس الدوري للمجلس، منصور العتبي، بـ”المهمة”، مشيرين إلى أنها تدل على دعم المجلس واهتمامه بالعراق وبالتحولات التي يشهدها في جميع المجالات وتجاوزه بنجاح للتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الكبيرة.

وفي حين لفتا إلى أن سياستنا الخارجية قائمة على عدم الدخول في سياسة المحاور والتركيز على المشتركات الكثيرة التي تجمعنا مع الدول، عبر الوفد الأممي عن دعم سيادة العراق، مشيداً بتوجه الحكومة لتعزيز مكانة العراق ودوره، واستمراره بالتعاون في مكافحة الارهاب والتطرف.

وقال رئيس الجمهورية برهم صالح، خلال استقباله للوفد بحسب بيان رئاسي، تلقته “الصباح”: ان “العراق حريص على ادامة التواصل والمشاورات مع مجلس الامن الدولي لتعزيز السلم والامن في المنطقة”، مشيراً الى ان “العراق يسعى لممارسة دوره على الصعيدين الاقليمي والدولي، والمساهمة في الجهود البناءة لترسيخ الاستقرار، ورغبته الجادة في تسوية المسائل الدولية بالطرق السياسية عبر تشجيع الحوار بين الاطراف كافة”.

بدوره، عبر الرئيس الدوري لمجلس الامن عن “دعمه والمنظمة الدولية للشعب العراقي وحكومته وسيادته”، مشيداً بـ”السياسة المتوازنة التي ينتهجها العراق والحرص على الالتزام بمقررات مجلس الامن مما يدلل على صحة مساره السياسي وانفتاحه على المحيط الإقليمي والدولي”.

واستعرض رئيس الجمهورية مع الوفد “آخر مستجدات وتطورات الاوضاع السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي وازمات المنطقة، وضرورة العمل المشترك لانهاء الازمات والتوترات”.

بدوره، قال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وفقاً لبيان مكتبه الإعلامي: ان “هذه الزيارة المهمة تدل على دعم المجلس واهتمامه بالعراق وبالتحولات التي يشهدها في جميع المجالات وتجاوزه بنجاح للتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الكبيرة”، معرباً عن “شكره وتقديره لهذه الزيارة”.

وبحث خلال اللقاء مع اعضاء مجلس الأمن تأكيد جميع الاعضاء على دعم مجلس الأمن للعراق وسيادته ووحدته واستقراره، واستمرار التعاون والتنسيق وتعزيز عمل بعثة الأمم المتحدة في المجالات الانسانية وشؤون النازحين وإعمار المناطق المحررة وقضايا المرأة والطفل.

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