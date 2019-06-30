ميسي اليابان يودع جماهير طوكيو قبل الانتقال لريال مدريد

2019/06/30 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

ودع تاكيفوسا كوبو، نجم اليابان الواعد الملقب بـ"ميسي اليابان"، جماهير فريق طوكيو الياباني، قبل الانتقال إلى نادر ريال مدريد الإسباني.

وقال كوبو خلال رسالة

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