السودان: الأمن يمنع مؤتمرا لـ

2019/06/30 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اقتحمت قوة نظامية تابعة للمجلس الانتقالي العسكري، حد مقرات تجمع المهنيين السودانيين، بالعاصمة الخرطوم، ومنع عقد مؤتمر صحافي، السبت، عشية إطلاق مليونية "مواكب

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