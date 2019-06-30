2019/06/30 | 01:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CRCBYVPeifk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ابن الانبار موقوف بمركز شرطة ويطلب من ابن بغداد كفالة) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ابن الانبار موقوف بمركز شرطة ويطلب من ابن بغداد كفالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).