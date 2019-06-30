الرئاسات الثلاث تتفق على تشرين الأول موعداً لإنهاء المناصب بالوكالة

2019/06/30 | 02:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

أكدت الرئاسات الثلاث، امس السبت، على حصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية، بينما أشارت إلى ضرورة اقامة علاقات متوازنة مع المحيط العربي والإقليمي.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت “الصباح”، نسخة منه، ان “الرئاسات الثلاث عقدت اجتماعاً، في قصر السلام ببغداد بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”.وأضاف أن “المجتمعين ناقشوا تعديل المادة (58) من قانون الموازنة، كما تقرر خلال الاجتماع منح وقت اكثر للحكومة لغاية 24 - 10 - 2019، (تاريخ انتهاء سنة من عمر الحكومة) من اجل اختيار شخصيات لادارة مؤسسات الدولة، وانهاء ملف الإدارة بالوكالة ودعم الحكومة في اختيار الافضل وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة وتحقيق التوازن الوطني بعيدا عن المحاصصة”.وأوضح البيان، أن «الاجتماع تطرق الى وثيقة الاطار الوطني لسياسة عراقية موحدة»، مبيناً أن «المجتمعين شددوا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، والعمل على حماية تعزيز السيادة الوطنية والتصدي بكل قوة لكل من يريد الزج بالعراق في صراعات وتنازعات خارجة عن مصلحة شعبه».



وأشار المجتمعون، بحسب البيان إلى «ضرورة اقامة علاقات متوازنة مع المحيط العربي والإقليمي والدولي وفقا للمصلحة الوطنية».وجددت الرئاسات الثلاث تأكيدها على «اهمية حماية البعثات الدبلوماسية في العراق، واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يحاول العبث بأمن وسلامة تلك البعثات وتواجدها في العراق».

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