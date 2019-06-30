مقترح نيابي بتقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات

2019/06/30 | 02:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب

وضع مجلس النواب «اللمسات الاخيرة» للتعديلات الخاصة بقانون انتخابات مجالس المحافظات، في ظل مقترحات نيابية تقضي بتقليص عدد اعضاء تلك المجالس.

وعقدت اللجنة القانونية النيابية، اجتماعا مشتركا امس السبت مع لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم وناقش الاجتماع بحضور ممثلين عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 ، بحسب بيان صادر من اللجنة.

كما بحث المجتمعون عددا من المقترحات والملاحظات المقدمة بشأن القانون منها زيادة ساعات فتح مراكز الاقتراع يوم الانتخاب، وتحديث سجل الناخبين لمحافظة كركوك قبل اجراء الانتخابات، فضلا عن اعداد سجل خاص بالناخبين للمكون المسيحي، بالاضافة الى اعادة العد والفرز اليدوي في المراكز الانتخابية التي يتم الطعن بصحة النتائج فيها .

من جانبه، ذكر نائب رئيس اللجنة محمد الغزي، في تصريح صحفي، ان “الكتل السياسية اتفقت على عرض المواد الخلافية في القانون داخل مجلس النواب ومن حق اعضاء البرلمان اختيار الافضل من بينها، كاشفا في الوقت ذاته عن وجود “مقترح لتقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات وهو نافذ ضمن قانون 21، ويبدأ بتحديد عشرة مقاعد لكل محافظة ويضاف مقعد لكل 200 الف نسمة”.

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