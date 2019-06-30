ثورة العشرين.. نقطة تحول في استعادة العراق لمكانته

2019/06/30 | 02:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان ثورة العشرين مثلت نقطة تحول عراقية، بينما وصف رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض قوات الحشد بأنها ثورة الشعب العراقي في المرحلة المعاصرة.

واوضح الحلبوسي في كلمته بالمهرجان السنوي الذي تقيمه هيئة الحشد الشعبي بمناسبة الذكرى السنوية لثورة العشرين، ان «العراق لعب دورا مهما في المنطقة بالوقت الحالي ما جعله قبلة للمسؤولين في المنطقة».وأضاف الحلبوسي أنه «من غير اللائق أن يلعب العراق دور الحياد السلبي بشأن التطورات التي تشهدها المنطقة»، مشيراً إلى ان «الاخطار التي تحيط بنا من كل الجوانب تتطلب منا مواقف حكيمة قبل كل شيء وضرورة أن يكون لحكماء البلد رأي في ما يجري».وفي السياق نفسه، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، في كلمته بالمناسبة، أن «الحشد الشعبي هو وريث الاجداد ويمثل ثورة الشعب العراقي في المرحلة المعاصرة»، مبينا أن «الحشد مثل ردة فعل كل العراقيين على داعش».

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