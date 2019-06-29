الرئاسات الثلاث تؤكد على حصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية وضرورة دعم الحكومة في اختيار الافضل لإدارة المؤسسات

2019/06/30 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق

عقدت الرئاسات الثلاث إجتماعاً، في قصر السلام ببغداد مساء اليوم السبت 29-6-2019، بحضور رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وناقش المجتمعون تعديل المادة (58) من قانون الموازنة، كما تقرر خلال الاجتماع منح وقت اكثر للحكومة لغاية 24-10-2019، (تاريخ انتهاء سنة من عمر الحكومة) من اجل اختيار شخصيات لادارة مؤسسات الدولة، وانهاء ملف الإدارة بالوكالة ودعم الحكومة في اختيار الافضل وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة وتحقيق التوازن الوطني بعيدا عن المحاصصة.وتطرق الاجتماع الى وثيقة الاطار الوطني لسياسة عراقية موحدة، كما شدد المجتمعون على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، والعمل على حماية تعزيز السيادة الوطنية والتصدي بكل قوة لكل من يريد الزج بالعراق في صراعات وتنازعات خارجة عن مصلحة شعبه.



وشدد المجتمعون على ضرورة اقامة علاقات متوازنة مع المحيط العربي والإقليمي والدولي وفقا للمصلحة الوطنية.وجددت الرئاسات الثلاث تأكيدها على اهمية حماية البعثات الدبلوماسية في العراق، واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق من يحاول العبث بأمن وسلامة تلك البعثات وتواجدها في العراق.

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