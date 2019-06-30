محافظ البصرة: التنسيقيات ترفض تحوّل التظاهرات أمام منازل مسؤولي البصرة

2019/06/30 | 02:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكد رئيس اللجنة الأمنية العليا في البصرة المحافظ اسعد العيداني، أن اغلب تنسيقيات التظاهرات ترفض ما جرى ليلة الجمعة الماضية، من تحول مسار

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