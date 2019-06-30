رئيسة حزب تونسي تثير الجدل بتشكيكها في الرواية الرسمية حول مرض ”السبسي“

2019/06/30 | 02:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أثارت رئيسة الحزب الدستوري الحر ”عبير موسي“ اليوم السبت، جدلًا واسعًا بتشكيكها في صحة الرواية الرسمية لمرض الرئيس الباجي قائد السبسي، موجهة اتهامات

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