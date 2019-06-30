2019/06/30 | 02:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت منظمة العمل الصالح بالتعاون مع المجلس السياسي للعمل العراقي صباح اليوم السبت المصادف ٢٩ / ٦ / ٢٠١٩ تجمعا للايتام والعوائل المتعففة في ذكرى استشهاد الامام جعفر الصادق عليه السلام ، وذلك بمقرها الرئيسي في منطقة المعامل ببغداد ، حيث خصص التجمع لتوزيع السلة الغذائية على الحضور من الأيتام والعوائل المتعففة.

يذكر ان المكتب الانساني في المجلس السياسي للعمل العراقي حريص على التنسيق مع الجمعيات الخيرية في احياء المناسبات الوطنية والدينية وفي مختلف مناطق العاصمة والمحافظات العراقية.

المكتب الاعلامي

المجلس السياسي للعمل العراقي

٢٩ / ٦ / ٢٠١٩

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل الصالح توزع السلة الغذائية على عوائل الايتام والمتعففين في ذكرى استشهاد الامام الصادق ع) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل الصالح توزع السلة الغذائية على عوائل الايتام والمتعففين في ذكرى استشهاد الامام الصادق ع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).