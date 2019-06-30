رد على البعثي الوهابي نكاح الدبر عندكم وليس عندنا

2019/06/30 | 02:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعيم الهاشمي الخفاجي

الحلقة السادسه للرد على البعثي الوهابي نكاح الدبر عندكم وليس عندنا نعيم الهاشمي الخفاجي

ردا على البعثي الوهابي الكذاب الاشر، نكاح الادبار وتوسيعها عندكم وليس عند الشيعة

الاختلاف المذهبي والديني والقومي أمر طبيعي وعامل قوة، من المؤسف أن كاتب صحفي عراقي بعثي سني هاجم مذهب الشيعة ال البيت ع بطريقة ظلامية استعمل اقذر الكلمات واتبع انتن التدليسات لكي ينال من الشيعة وأساء للقبائل العربية الشيعة وعندنا حلقة حول العشائر العربية وصف عشيرة ال بو محمد العربية الأصيلة أنهم تمعدنوا؟

نضع اليكم الحلقة السادسة حول نكاح الدبر وتوسعته

نكاح الدبر والكرمبج لدى كتب أهل السنة

نقول لهذا المفتري مهما دلست وكذبت الحقائق باتت واضحة بظل التقدم الكبير في مجال الاتصالات وباتت الكتب بمختلف أنواعها بمتناول الجميع أن اسلوبكم أسلوب التلقين بات غير مجديا واعلم أن الفكر الشيعي فكر صلد وقوي، مبني على أسس رصينة، اثار هذا البعثي الوهابي الكذاب الاشر شبهة يثيرها دائما حثالات الوهابية في أن الشيعة يجوزون الممارسة الجنسية من الدبر وهذا كذب وافتراء ويحاولون خداع الناس من خلال نقل نصوص فتاوى لبعض علماء الشيعة والذين يكتبون رسائلهم الفقهية من خلال أشياء افتراضية وليست أمور حقيقية ويقولون في الكراهية، والكراهية تعني المنع، لكن التلاعب بالألفاظ الغاية منه الجدال للتغطية على فضائح علماء السنة في إجازة ممارسة الجنس من الدبر، وهذا ثابت في كتبهم، وإذا هذا المفتري نسب قول السيد علي السيستاني بالقول بالكراهة فلله الحمد علماء السنة من أتباع السلف الصالح أباحوا ذلك ولذلك نحن ننقل نصا العديد من الأسئلة والإجابات الصادمة التى جاءت ردا عليه وكل ما نرجوه منكم ليس فقط التأمل في الإجابات الصادمة ولكن أيضا التأمل في الأسئلة نفسها كي تدركوا معنا ماهية العقول التى تترك كل شئ في الحياة معلقات وتهتم بفتحة الشرج وأشكال ممارسة الجنس.



المفاجأة أن جميع ما ورد عن الرسول ص حول تحريم نكاح المسلمة في دبرها هو ضعيف أو غير صحيح، بينما ما ورد عن اباحته على كراهة هو الصحيح والمتواتر! ونبدأ في عرض الأسئلة:ننقل اليكم الكلام بشكل حرفي، ومن صفحة تتبع السلف الصالح يقول :

وصلنا اسئلة عديدة من الاخوات على الرسائل بخصوص احد المواضيع الشائكة الا وهى الاتيان في الدبر حرام ام حلال..كانت هذه احدى الرسائل من احد الاخوات ولن اذكر اسمها احتراما لخصوصيتها..

تقول زوجي يصر على نكاحي من الخلف، وانا سمعت انو حرام، هل هو حرام فعلا، وماهو الحل لمنعه، اقول له دائما ولكن يرفض الحديث؟!

في الحقيقة هذا الموضوع يحتل جزء كبير من الخلافات بين العلماء فالكثير يحرمه ولكن يستند على أحاديث وروايات ضعيفة..



ولكننا لن نقول الا مانراه الحق و بموضوعية وبأراء علماء اخرين ايضا ردوا على تحريمه والاتى احد تلك الردود وليس كلها ويمكن استعراض الباقي في ردود اخرى

المؤخرة لا جدال في أنها احد الرموز الجنسية شأنها شأن الثديين والمهبل ومنظرها عند رؤيتها من قبل اى رجل يثيره جنسيا بنسب متفاوتة بين الرجال.



فضلا عن انها من اماكن الاثارة الجنسية عن المرأة وهذا أيضا لا جدال فية.



وتشريحيا الحزمة العصبية المغذية لمناطق الشهوة واحدة (فتحة الشرج، فتحة التناسل عند المرأة، أعضاء الرجل التناسلية) وكذلك فإن مركز المتعة الجنسية في المخ متصل هرمونياً وعصبياًَ بمناطق الشهوة تلك.



و لذلك فإنه عند ملامسة فتحة الشرج عند المرأة بشكل خاص او ملامسة الارداف والمؤخرة بشكل عام تشعر المرأة بالإثارة الجنسية.



فلا اعتقد ان هناك امراة لا تثتثار جنسيا عند ملامسة اردافها او مؤخرتها.



ولو واصل زوجها مداعبة مؤخرتها بالتعمق اكثر ليصل بيده الى داخل الخط الفاصل بين الفلقتين لازدادت اثارة الزوجة كلما اقترب من دبرها.



(اما مسألة التقزز من هذا الفعل من عدمه فتلك مسألة تخضع للأذواق والاختلافات الحضارية.



ولا يجوز القول بتحريم فعل ما والمغالاة في محاولة إثبات ذلك الفعل بالتحريم الى الحد الذي يجعل القائل بذلك الاستناد الى روايات ضعيفة بلا اسانيد والى الحد الذي يتم فيه تجاهل الكثير من الآراء الواردة في كتب الأئمة وكتب علماء مثل الشافعي ومالك والى الحد الذي يتم فيه ايضا تجاهل مرادفات بعض الكلمات الواردة في الآيات القرآنية التي يستدل عليها بالتحريم

تتغذى المنطقة الشرجية و المهبل من حزمة عصبية واحد عمليا طبقا لآراء قطاع عريض من النساء.

عند السؤال عن جماع الزوجة في الدبر يرد عليك بمجموعة من الأحاديث الضعيفة.



والواضح أن هذا الأمر كما قال الشافعي: لم يثبت فيه التحليل أو التحريم والأصل فيه الإباحة.



والإمام مالك أحله.



وهناك حوار للشافعي في نيل الأوطار ج3 يثبت بالعقل أنه مباح.



وإليك جزءا من هذا المبحث: بقيت مسألة في هذا الموضوع ما أحببت أن أتحدث فيها إلا لما رأيت من كثرة اختلاف الناس حولها، ألا وهي جماع المرأة في دبرها أي من الخلف، وقد اختلف الناس قديما وحديثا حول هذا الموضوع أهو حلال أم حرام؟ أقول وبالله التوفيق: إن جماع المرأة في دبرها من الخلف حلال ومباح ولا إثم فيه، ولم يرد نص في كتاب الله يحرم ذلك، قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ولا يوجد في كتاب الله تفصيل حرمة إتيان النساء الزوجات في أدبارهن، بل إن هناك نصا في كتاب الله يبيح ذلك، قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم والحرث في اللغة هو: الزرع والمتاع، والزرع هو مكان النبات وفيه كناية عن إنجاب الأولاد.



أما المتاع في اللغة فهو: الشيء الجيد، والسرور، والانتفاع الطويل، وتمتع بالشيء: دام له ما يستمده منه، وكما هو معروف أن اللفظ يؤخذ على عمومه ما لم يأت نص أو سياق يخرجه عن عمومه، فالمرأة حرث للرجل أي موضع إنبات الولد، ومتاع له: أي شيء جيد ومصدر لسرور الرجل والانتفاع الطويل الدائم لما يستمده منها من منفعة، فاختيار معنى واحد من معاني الحرث وفرضه على الناس دون نص أو سياق من النص فهو تخصيص ما أنزل الله به من سلطان، ومن قال إن الاستمتاع بدبر المرأة حرام لزمه أن يحرم وضع الذكر في أي مكان من جسد المرأة غير الفرج، وبالتالي يحرم أن يضع الرجل ذكره بين فخذيها أو بين رجليها أو بين ثدييها أو أن تمسكه بيديها وهذا ما لم يقل به أحد ولم يحرمه أحد.



أما لفظ أني الذي ورد في قوله سبحانه: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم.



ومفهوم هذه الآية.

طبقا للغة العربية نساؤكم حرث لكم أي موضع إنبات الأولاد ومتاع لكم أي سرور ومنفعة دائمة، وللرجل أن يتمتع بها أنى شاء أي أين وكيف ومتى شاء إلا في وقت الحيض وأثناء الاعتكاف في المساجد، ولفظ أنى معناه كما أتي في جميع كتب اللغة العربية كالآتي:

جاء في المعجم الوجيز أنى: تكون شرطية بمعنى أين، واستفهامية بمعنى من أين كما جاء في القرآن [يا مريم أني لك هذا] بمعنى من أين لك هذا؟ وبمعنى كيف جاء في القرآن [أنى يحيي هذه الله] أي كيف يحيي هذه الله.

وفي كتاب: شرح المفصل لابن يعيش تأتي للمجازاة أي للمكافأة كقول الشاعر:{فأصبحت أنى تأتيها تشتجر بها} فتكون بمعنى أين، وأين ظرف مكان مبني على الفتح وأنى في هذه الآية بمعنى أين وليس بمعنى الاستفهام بل هي في الآية ليست للاستفهام، فهي شرطية أو مجازية وفي كلا الحالتين تأتي بمعنى أين، وأين ظرف مكان يعني فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي في أي مكان شئتم في القبل أو الدبر، وكما هو معلوم عند أهل اللغة أن اللفظ في العربية يحمل ابتداء على العموم إلا إذا أتى نص يخصص ذلك أو يخصص من قبل السياق نفسه وعموم لفظ أنى في هذه الآية يقتضي: كيف، ومتى، وأين، ومن أين، ولا تخصص على موضع بعينه إلا بنص محكم من القرآن.

كثير من الناس الذين يحرمون إتيان الزوجة في دبرها يربطون هذا الأمر بفعل قوم لوط، ويقولون هذا هو نفس الفاحشة التي كان يرتكبها قوم لوط، وللرد عليهم نقول: إنكم لو قرأتم ما ورد في القرآن عن قوم لوط لعلمتم خطأ قولكم وخطأ ربطكم بين قوم لوط وبين إتيان المرأة في دبرها، فقد وردت قصة قوم لوط في القرآن ثماني مرات ومن يقرأ النصوص التي وردت في قوم لوط لعلم أن الأمر غير ما يفهمون تماما، ولا يصح مطلقا قياس فعلة قوم لوط على إتيان المرأة في دبرها، فشتان بين قوم لوط وبين أن يأتي الرجل زوجته في دبرها من الخلف.

إن القياس بين فعل قوم لوط وبين جماع الزوجة في دبرها هو خطأ فادح، إذ إن قوم لوط لم تكن جريمتهم في الفعلة نفسها الجماع في الدبر، وإنما جريمتهم كانت في أن الرجل يفعل هذه الفعلة مع رجل مثله وليس مع امرأة، فإنهم كانوا يشتهون الرجال من دون النساء، تلك هي جريمتهم، وهذه هي الفاحشة التي أنكرها الله عليهم ونهاهم عنها لوط عليه السلام، ولما لم ينتهوا عن ذلك عاقبهم الله بأن دمر الله عليهم قريتهم وأرسل عليهم حجارة من سجيل وخسف بهم الأرض،إذاً كانت جريمتهم اشتهاء الرجل للرجل، وإعراضهم عن النساء والزوجات وعدم رغبتهم فيهن، فهم تركوا النساء تماماُ، وكان كل فعلهم مع الرجال أمثالهم، ونصوص القصة التي وردت في القرآن تؤكد ذلك تماما.

قد استدل جمهور أهل السنة على تحريم وطء الزوجة في دبرها بحديث وحيد لم يبلغ درجة الحديث الصحيح الذي يثبت به الحلال والحرام فقد قال الصنعاني في سبل السلام (3/138) في باب عشرة النساء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) (ملعون من أتى أمرأة في دبرها) وقال: ابن حجر صاحب المتن رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعل بالارسال.



ثم قال الصنعاني في شرحه روي هذا الحديث بلفظه من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابه منهم (ثم قال) وفي طرقه جميعها كلام ولكنه مع كثرة الطرق واختلاف الرواة يشد بعض طرقه بعضاً.

قال ويدل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن وإلى هذا ذهبت الامة ـ إلاَّ القليل ـ للحديث.



آه.



وهو يعني لاجل هذا الحديث ذهبوا إلى القول بالحرمة ونحن لا نرى أن هذه الحجة كافية في إثبات حكم شرعي وخصوصاً في الحلال والحرام.

فأما قوله رواه النسائي فلم أجده في غير أحمد وأبي داود بل صرح بذلك الشوكاني فقال في نيل الاوطار (6/352): (رواه أحمد وأبو داود) ثم ناقش الاحاديث في هذا الباب فقال حديث أبي هريرة الاول أخرجه أيضاً بقية أهل السنن والبزار قلت: ولم أجده بهذا الاسناد وهذا اللفظ في بقية السنن فإن كان ما رأيته فقولهم هذا من التدليس والمبالغات في تقوية الحديث كيفما اتفق وبأي إسلوب كان.

ثم قال الشوكاني: وفي إسناده الحرث بن مخلد قال البزار: ليس بمشهور وقال ابن القطان: لا يعرف حاله (وفي رواية: مجهول الحال) وقد اختلف فيه على سهيل بن أبي صالح فنقول: فلا ندري بعد ذلك كيف يقول (ابن حجر كما في سبل السلام بأن رجاله ثقات لكن أعلَّ بالارسال!!؟ وكيف يحكم على الحرث بن مخلد بأنه من الثقات مع حكمه عليه هو نفسه في تقريب التهذيب بأنه مجهول الحال!؟

وكذلك أقر الالباني بأن الحارث بن مخلد مجهول الحال وضعف هذا الحديث به.

وأما من قال بجواز (وطئ الزوجة في دبرها) من أئمتهم فاليك أخي القارئ بعض ما نقلوا في ذلك:

قال النووي في المجموع (16/416): وحكى إبن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال: لم يصح عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال.



(ثم قال): وروى الحاكم عن الشافعي أنه قال: سألني محمد بن الحسن (تلميذ أبي حنيفة) فقلت له: إن كنتَ تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم, وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفة، قال: على المناصفة..



(إلى آخر المناظرة الرائعة التي نرجو من القارئ مطالعتها جيداً) ثم قال النووي: وقد روي الجواز أيضاً عن مالك.



قال القاضي أبو الطيب في تعليقه أنه روى عنه ذلك أهل مصر وأهل المغرب ورواه عنه ابن رشد في كتاب البيان والتحصيل وأصحاب مالك العراقيون لم يثبتوا هذه الرواية وقد رجع متأخروا أصحابه عن ذلك وأفتوا بتحريمه.



وقد نقل ابن قدامة رواية عن مالك قوله (ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ثم أنكر ذلك أصحابه العراقيون).

ثم قال: قال المزني: قال الشافعي: ذهب بعض أصحابنا إلى إحلاله وآخرون الى تحريمه.



وحكي أن مالكاً سفئل عن ذلك فقال: (الآن اغتسلت منه)! إذن فالمسألة فقهية خلافية قال بها غير الشيعة مثل الشافعي ومالك وابن عمر ونافع وغيرهم فلا يحق لأحد بعد ذلك أن يهرج على الشيعة ويستهزئ بأحكام الله تعالى دون علم ولا هدى ولا كتاب منير.

ونزيدكم على ما تقدم ما نقله ابن قدامة في المغني (8/131) فقد قال: ورويت إباحته عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك وروي عن مالك أنه قال: ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك واحتج من أجله بقول الله تعالى (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم افنى شئتم) وقوله سبحانه (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم).

وقال ابن حزم في المحلى (10/69) عن وطئ الدبر: وأما في النساء ففيه اختلاف فختلف فيه عن ابن عمر وعن نافع..



(وفيه): فقال لي مالك فاشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال: لا بأس به.



ورواه النسائي في السنن الكبرى (5/315) أيضاً.

وقال الجصاص في احكام القرآن (1/426) وقال ميمون بن مهران أيضاً قال ذلك نافع يعني تحليل وطئ النساء في أدبارهن بعد ما كبر وذهب عقله(!!) ثم قال الجصاص بعد نقله ثبوت القول بالاباحه عن مالك: ويروى عن محمد بن كعب القرظي أنه كان لا يرى بذلك بأساً ويتأول فيه قوله تعالى (أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون) أي: من أزواجكم مثل ذلك إن كنتم تشتهون.

ونقل ذلك أيضاً الطحاوي في شرح المعاني الآثار (2/45) بنصه.



ونذكر هنا في ختام هذا البحث المختصر في هذه المسألة وثبوتها حتى وفي البخاري فقد روى ذلك عن ابن عمر حيث قال: عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه, فأخذت عليه يوماً, فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: تدري فيما افنزلت؟ قلت: لا, قال: افنزلت في كذا وكذا, ثم مضى.



وعند عبد الصمد حدثني أبي حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر فأتوا حرثكم أنى شئتم قال: يأتيها في (بياض) صحيح البخاري (ج5/160) باب نساؤكم حرث لكم.

وعلق على هذه الرواية ابن حجر في فتحه (8/141) فقال: وقد قال ابو بكر بن العربي في سراج المريدين أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال يأيت 4 قها في وترك بياضاً والمسألة مشهورة صنف فيها محمد بن سحنون جزءاً وصنف فيها محمد بن شعبان كتاباً وبَيَّنَ أن حديث بن عمر في إتيان المرأة في دبرها.



(ثم قال ابن حجر): فأما الرواية الاولى وهي رواية بن عون فقد اخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده وفي تفسيره بالاسناد المذكور وقال بدل قوله (حتى انتهى إلى مكان) حتى انتهى إلى قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم فقال أتدرون فيما افنزلت هذه الآية؟ قلت: لا قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن وهكذا أورده بن جرير من طريق..



عن ابن عون نحوه وأخرجه أبو عبيدة في فضائل القرآن عن معاذ بن عوف فأبهمه فقال في كذا وكذا.

وأما رواية عبد الصمد (رواية البياض) فأخرجها بن جرير في التفسير عن أبي قلابة الرقاشي عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي فذكره بلفظ: (يأتيها في الدبر) وهو يؤيد قول ابن العربي وَيردّ قول الحميدي وهذا الذي استعمله البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء ولا بد له من نكتة يحسن بسببها إستعماله (!) فلا ندري ما هذا البديع وهذا الاكتفاء في تحريف أحكام دين الله وإخفائها وكتمانها؟

ثم قال ابن حجر: وأما رواية محمد بن يحيى بن سعيد القطان (وهو السند الثالث للبخاري) فوصلها الطبراني في الاوسط من طريق أبي بكر الاعين عن محمد بن يحيى المذكور بالسند المذكور الى ابن عمر قال: إنما نزلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) نساؤكم حرث لكم رخصة في إتيان الدبر.

ثم ذكر ابن حجر من قال بعدم حرمة وطئ الدبر: وذهبت جماعة من أئمة الحديث كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيشابوري إلى أنه لا يثبت فيه شيء (يقصد التحريم).



الفتح (ج8/143).



فها هو البخاري يروي أحاديث الجواز ويضعف أحاديث التحريم فهل البخاري شيعي ايضاً؟ وكذلك فإن أحاديث النهي (والتي ثبت أنها لم تثبت) مع ثبوت أحاديث الجواز فإنها غاية ما تدل على الكراهية لا أكثر.

خلق الله سبحانه و تعالى نهايات حسية جنسية في الدبر؟و دعك ممن يقولون أن المتعة تكون من طرف و احد فلقد أكدت الدراسات على أن المرأة قد تصل للنشوة من إتيان الدبر

.السيوطي – الدر المنثور في التفسير بالمأثور

تفسير سورة البقرة : 223 – تفسير قوله تعالى : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم

الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 636 > 638 )

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

– ذكر القول الثاني في الآية : أخرج إسحق ابن راهويه في مسنده وتفسيره ، والبخاري ، وابن جرير ، عن نافع ، قال : قرات ذات يوم ‏: ‏نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم‏ ( البقرة : 223 ) قال‏ ابن عمر : أتدري فيم أنزلت هذه الاية‏،‏ قلت ‏:‏ لا‏ ،‏ قال‏ :‏ نزلت في اتيان النساء في أدبارهن‏.

– وأخرج البخاري وابن جرير ، عن ابن عمر : فاتوا حرثكم أنى شئتم ( البقرة : 223 ) قال : في الدبر.

– وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق النضر بن عبد الله الأزدي ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر في قوله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ( البقرة : 223 ) قال : إن شاء في قبلها ، وإن شاء في دبرها.

– وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده ، والطبراني في الأوسط ، والحاكم ، وأبو نعيم في المستخرج بسند حسن ، عن ابن عمر ، قال : إنما نزلت على رسول الله (ص) : نساؤكم حرث لكم ( البقرة : 223 ) الآية ، رخصة في اتيان الدبر.

– وأخرج ابن جرير ، والطبراني في الأوسط ، وابن مردويه ، وابن النجار بسند حسن ، عن ابن عمر : أن رجلا أصاب امرأته في دبرها في زمن رسول الله (ص) فأنكر ذلك الناس ، وقالوا : أتقرؤها فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم ( البقرة : 223 ) الآية.

– وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق أحمد بن الحكم العبدي ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي (ص) تشكو زوجها فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم ( البقرة : 223 ) الآية.

– وأخرج النسائي ، وابن جرير من طريق زيد بن أسلم ، عن ابن عمر : أن رجلا أتى امرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك وجدا شديدا ، فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ( البقرة : 223 ).

– وأخرج الدارقطني في غرائب مالك من طريق أبى بشر الدولابي ، نبأنا : أبو الحرث أحمد بن سعيد ، نبأنا : أبو ثابت محمد بن عبيد الله المدني ، حدثني : عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن عبد الله بن عمر بن حفص ، وابن أبي ذئب ، ومالك بن أنس فرقهم كلهم ، عن نافع ، قال : قال لي ابن عمر أمسك على المصحف يا نافع فقرأ حتى أتى على : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ( البقرة : 223 ) قال لي : تدرى يا نافع فيم نزلت هذه الآية ، قلت : لا ، قال : نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك ، فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ( البقرة : 223 ) قلت له : من دبرها في قبلها ، قال : لا ، إلا في دبرها.

– وقال الرفا في فوائده تخريج الدارقطني ، نبأنا : أبو أحمد بن عبدوس ، نبأنا : ابن الجعد ، نبأنا : ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : وقع رجل على امرأته في دبرها فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : فقلت لابن أبي ذئب : ما تقول أنت في هذا ، قال : ما أقول فيه بعد هذا.

– وأخرج الطبراني ، وابن مردويه ، وأحمد بن أسامة التجيبي في فوائده ، عن نافع ، قال : قرأ ابن عمر هذه السورة فمر بهذه الآية : نساؤكم حرث لكم ( البقرة : 223 ) ، فقال : تدرى فيم أنزلت هذه الآية ، قال : لا ، قال : في رجال كانوا يأتون النساء في أدبارهن.

– وأخرج الدارقطني ، ودعلج كلاهما في غرائب مالك من طريق أبى مصعب ، وإسحاق بن محمد القروي كلاهما ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : يا نافع أمسك على المصحف فقرأ حتى بلغ : نساؤكم حرث لكم ( البقرة : 223 ) ، فقال : يا نافع أتدري فيم أنزلت هذه الآية ، قلت : لا ، قال : نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك فسأل النبي (ص) فأنزل الله الآية ، قال الدارقطني هذا ثابت عن مالك ، وقال ابن عبد البر : الرواية عن ابن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة.

– وأخرج ابن راهويه ، وأبي يعلى ، وابن جرير ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ، وابن مردويه بسند حسن ، عن أبي سعيد الخدري : أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس عليه ذلك ، فأنزلت : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ( البقرة : 223 ).

– وأخرج النسائي ، والطحاوي ، وابن جرير ، والدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم ، عن مالك بن أنس أنه قيل له : يا أبا عبد الله أن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال : كذب العبد أو العلج على أبى ، فقال مالك : اشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني ، عن سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر مثل ما ، قال نافع ، فقيل له : فان الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر ، فقال : يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن ، قال : وما التحميض فذكر له الدبر ، فقال ابن عمر : أف أف أيفعل ذلك مؤمن أو قال مسلم ، فقال مالك اشهد على ربيعة أخبرني ، عن أبي الحباب ، عن ابن عمر مثل ما ، قال نافع ، قال الدارقطني : هذا محفوظ عن مالك صحيح.

– وأخرج النسائي من طريق يزيد بن رومان ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر : أن عبد الله بن عمر كان لا يرى بأسا أن يأتي الرجل المرأة في دبرها.

– وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن علي ، قال : كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل ، فقال : ما تقول في اتيان المرأة في دبرها ، فقال هذا شيخ من قريش فسله يعني عبد الله بن علي بن السائب ، فقال : قذر ولو كان حلالا.

– وأخرج ابن جرير ، عن الدراوردي ، قال : قيل لزيد بن أسلم أن محمد بن المنكدر نهى عن اتيان النساء في أدبارهن ، فقال زيد : اشهد على محمد لأخبرني أنه يفعله.

– وأخرج ابن جرير ، عن ابن أبي مليكة أنه سئل عن اتيان المرأة في دبرها ، فقال : قد أردته من جارية لي البارحة فاعتاصت على فاستعنت بدهن.

– وأخرج الخطيب في رواة مالك ، عن أبي سليمان الجوزجاني ، قال : سألت مالك بن أنس عن وطئ الحلائل في الدبر ، فقال لي : الساعة غسلت رأسي منه.

– وأخرج ابن جرير في كتاب النكاح من طريق ابن وهب ، عن مالك : أنه مباح.

– وأخرج الطحاوي من طريق أصبغ بن الفرج ، عن عبد الله بن القاسم ، قال : ما أدركت أحد أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ، يعني وطئ المرأة في دبرها ، ثم قرأ : نساؤكم حرث لكم ( البقرة : 223 ) ثم قال فأي شيء أبين من هذا.

– وأخرج الطحاوي والحاكم في مناقب الشافعي والخطيب ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : أن الشافعي سئل عنه ، فقال : ما صح عن النبي (ص) في تحليله ولا تحريمه شيء والقياس انه حلال.

– وأخرج الحاكم ، عن ابن عبد الحكم : أن الشافعي ناظر محمد بن الحسن في ذلك فاحتج عليه ابن الحسن بأن الحرث أنما يكون في الفرج ، فقال له : فيكون ما سوى الفرج محرما فالتزمه ، فقال أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أفى ذلك حرث ، قال : لا ، قال : أفيحرم ، قال : لا ، قال : فكيف تحتج بما لا تقول به ، قال الحاكم : لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم ، وأما في الجديد فصرح بالتحريم.

الرابط:

http://shamela.ws/browse.php/book-12884#page-783

http://shamela.ws/browse.php/book-12884#page-784

http://shamela.ws/browse.php/book-12884#page-785

http://shamela.ws/browse.php/book-12884#page-786

عندك يا علي الشوك تحميض وما أدراكم ما التحميض حيث ينقل

الجصاص – أحكام القرآن – ومن سورة البقرة

باب الحيض – ذكر الاختلاف في الطهر العارض في حال الحيض

الجزء : ( 1 ) – الصفحة : ( 426 / 427 )

[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

– قال الطحاوي : وحكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم ، أنه سمع الشافعي ، يقول : ما صح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال.

– وروى أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن مالك ، قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك فيه أنه حلال ، يعني وطء المرأة في دبرها ، ثم قرأ : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ( البقرة : 223 ) قال : فأي شيء أبين من هذا ، وما أشك فيه.

– قال ابن القاسم : فقلت : لمالك بن أنس : إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدثنا ، عن الحارث بن يعقوب ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار ، قال : قلت لابن عمر : ما تقول في الجواري أنحمض قوله لهن ، فقال : وما التحميض ، فذكرت الدبر ، قال : ويفعل ذلك أحد من المسلمين ، فقال مالك : فاشهد على ربيعة بن أبي عبد الرحمن يحدثني ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عنه ، فقال : لا بأس به.

– قال ابن القاسم : فقال رجل في المجلس : يا أبا عبد الله فإنك تذكر عن سالم أنه قال : كذب العبد أو كذب العلج على أبي – يعني نافعا – كما كذب عكرمة على ابن عباس ، فقال مالك : واشهد على يزيد بن رومان يحدثني ، عن سالم ، عن أبيه أنه كان يفعله.

– قال أبو بكر : قد روى سليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن عمر : أن رجلا أتى امرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك ، فأنزل الله تعالى : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم ( البقرة : 223 ) الا أن زيد بن أسلم لا يعلم له سماع من ابن عمر.

– قال أبو بكر : المشهور عن مالك اباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها ، له وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه ، وقد حكى محمد بن سعيد عن أبي سليمان الجوزجاني ، قال : كنت عند مالك بن أنس ، فسئل عن النكاح في الدبر ، فضرب بيده إلى رأسه ، وقال : الساعة اغتسلت منه ، وقد رواه عنه ابن القاسم على ما ذكرنا ، وهو مذكور في الكتب الشرعية.

– ويروي عن محمد بن كعب القرظي : أنه كان لا يرى بذلك بأسا ، ويتأول فيه قوله تعالى : أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ( الشعراء : 165 ) مثل ذلك إن كنتم تشتهون.

الرابط:

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=4120&pid=555051

حكم حلاقة الدبر لدى المذاهب السنية الكريمة

ربي بالعالم الرئيسية / أحكام شرعية / حكم إزالة شعر الدبر حكم إزالة شعر الدبر بواسطة: طلال مشعل – آخر تحديث: ١١:٥٤ ، ٤ سبتمبر ٢٠١٨ ذات صلة حكم إزالة الشعر بالليزر إزالة شعر الجسم للرجال حكم إزالة الشعر مابين الحاجبين ما حكم إزالة الشعر للرجال محتويات ١ حكم إزالة شعر الدبر ٢ أدلة أصحاب المذاهب الإسلامية ٣ حكم الشريعة في أنواع الشعر المختلفة ٤ المراجع حكم إزالة شعر الدبر اختلف علماء المذاهب الإسلامية في حكم إزالة شعر الدبر فذهب الحنفية إلى القول باستحباب حلقه، بينما ذهب الفاكهي وابن العربي إلى القول بعدم مشروعية حلق شعر الدبر، واختار النووي من الشافعية إباحة حلق شعر الدبر، وإلى ذلك ذهب المالكية أيضاً.[١]وقد أفتى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بجواز إزالة شعر الدبر وخاصةً إذا كان كثيراً حتى لا تعلق النجاسة به على الرغم من كونه ليس من سنن الفطرة إلا أنه يقاس على الاستحداد وحلق العانة لأنّه دلالة على كمال الطهارة وتمامها فلا بأس بحلقه ابتعاداً عن أسباب القذارة.[٢] أدلة أصحاب المذاهب الإسلامية قد استدل القائلون بعدم مشروعية حلق شعر الدبر بعدم ورود ما يدل على مشروعية ذلك في السنة النبوية المطهرة، فلم يرد أنّ النبي الكريم فعله أو فعله أي من أصحابه، وقد ذكر الشوكاني رحمه الله أنّ معنى الاستحداد الذي جاء في السنة قد يشير إلى معنى عام وهو الحلق بالحديد وبالتالي يتضمن وفق ذلك المعنى حلق العانة، ولكن أحاديث أخرى خصصت ذلك المعنى بذكر حلق العانة كسنة من سنن الفطرة، وبالتالي يحمل الأمر على التخصيص فلا يشرع حلق شعر الدبر لعدم ورد النص فيه، وأمّا من قال بالاستحباب فقد استند إلى معنى شعر العانة وأنّه يتضمن الشعر الذي يكون حول فرج المرأة أو الرجل أو قريب منه، وبالتالي يتضمن شعر الدبر، بل إنّ الأولوية تكون له؛ لأنّه مظنة تعلق النجاسة، وقد يقاس أيضاً حلق شعر العانة على حلق شعر الدبر، وأمّا من قال بالإباحة فذكره من ضمن الشعر الذي لم نؤمر بإزالته أو ننهى عن ذلك.[١] حكم الشريعة في أنواع الشعر المختلفة تقسم أنواع الشعر بحسب أحكام الإزالة أو المنع إلى ثلاثة أنواع، منها ما أمر الشرع بإزالته أو التخفيف منه ومثال عليه حلق شعر العانة، ومنها ما نهى الشرع عن إزالته ومثال عليه اللحية والحاجب عند الرجل والمرأة، ومنها ما سكت الشرع عنه حيث يجوز تركه أو إزالته، ومثال عليه شعر الجبهة أو الأنف.[٣] المراجع ^ أ ب دبيان محمد الدبيان (2012-6-13)، “حلق شعر الدبر “، شبكة الألوكة ، اطّلع عليه بتاريخ 2018-8-30.



بتصرّف.



↑ “حلق شعر الخصيتين والدبر”، الإسلام سؤال وجواب ، 1999-7-12، اطّلع عليه بتاريخ 2018-8-30.



بتصرّف.



↑ “حكم حلق الشعر المحيط بالدبر”، إسلام ويب، 2001-7-2، اطّلع عليه بتاريخ 2018-8-30.



بتصرّف.

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أما قضية توسيع الادبار فهي موجودة وتعرض وزير الداخلية السعودي السابق محمد بن نايف لمحاولة اغتيال وبعد تفتيش الحرس لم يجدوا أسلحة وبعد الفحص تبين ابتكر الوهابيين وسيلة جديدة من خلال توسيع الادبار وملئها متفجرات

نقلا عن صحيفة عكاظ السعودية

فتوى في جواز توسيع الدبر باللواط إذا كان الغرض منه الجهاد : و في جهادهم جنس أيضاً!

‏٢١ نوفمبر ٢٠١١‏، الساعة ‏١:٥٦ م‏

تكشفت جريدة «عكاظ» معلومات جديدة حول المحاولة الإرهابية الفاشلة التي استهدفت صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية في قصره في جدة يوم السابع والعشرين من أغسطس الماضي.

وأبلغ «عكاظ» محافظ أبين اليمنية أحمد المسيري أن خبير تصنيع متفجرات باكستاني الجنسية صنع كبسولة التفجير التي زرعت في دُبر منفذ المحاولة الهالك عبدالله حسن عسيري، مؤكدا أن الخبير درب عشرات من عناصر قاعدة الجهاد في جزيرة العرب على تصنيع المتفجرات وكيفية استخدامها، وقال: «بحسب المعلومات فإن خبير المتفجرات الباكستاني على درجة عالية من المهارة في تصنيع المتفجرات وتولى تدريس وتدريب أفراد في القاعدة على تصنيع المتفجرات وكيفية استخداماتها».

وكشفت وزارة الداخلية السعودية في حينها أن الانتحاري أبدى رغبته في تسليم نفسه إلى مساعد الوزير، مشيرة إلى أن الانفجار حصل أثناء مكالمة هاتفية بين الأمير وأحد المطلوبين في اليمن،

ونقلوا عبر صفحاتهم أن الإرهابي قبل أن يفعل سأل شيخاً صحوياً عن أنه ينوي أن تلاك في دبره كبسولات التفجير، طلباً للجهاد، لتنفيذ عمليات جهادية رغبة في الحور العين .

طرح الإرهابي على الشيخ السؤال بهذه الصيغة : شيخنا رزقكم الله الشهادة والحور العين في الجنة .



أردت رضي الله عنكم أن أقوم بعملية استشهادية، وتقدمت إلى “الشيخ أبو الدماء القصاب” .



فقال لي إننا ابتكرنا طريقة جديدة وغير مسبوقة في العمليات الاستشهادية، وهو أن يُـلاك في دبرك كبسولات التفجير ، ولكي تتدرب على هذه الطريقة الجهادية لا بد أن ترضى بأن يُلاط بك فترة كي يتسع دبرك، وتكون مؤخرتك قادرة على أن تتحمل عبوة التفجير , وسؤالي رحمك الله : هل يجوز أن أبيح دبري لأحد الإخوة المجاهدين إذا كانت النية صالحة، والهدف الدربة على الجهاد، ليقوم بتوسيع دبري؟ ..



فحمد الله الشيخ وأثنى عليه، وقال : الأصل أن اللواط محرم ولا يجوز .



غير أن الجهاد أولى، فهو سنام الإسلام.



وإذا كان سنام الإسلام لا يتحقق إلا باللواط، فلا بأس فيه، فالقاعدة الفقهية تقول : الضرورات تبيح المحظورات.



وما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب، وليس هناك أوجب من الجهاد.



وعليك بعد أن يلاط بك أن تستغفر الله، وتكثر من الثناء عليه، وتأكد يا بني أن الله يبعث المجاهدين يوم القيامة حسب نياتهم، ونيتك إن شاء الله نصرة الإسلام.



نسأل الله أن يجعلك ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه .



وصلى الله على محمد

( وقال بعض أهل الظاهر لا شئ على من فعل هذا الصنيع )

( المجموع – محيى الدين النووي / ج 20 / ص23 / ط دار الفكر )

و من لاط عبده لا حد عليه إنما يعتقه فقط !

( وقال ابن عقيل في فصوله : فإن كان الوطء في الدبر في حق أجنبية وجب الحد الذي أوجبناه في اللواط ، وعلى هذا فحده القتل بكل حال ، وإن كان في مملوكه -أي عبده – فذهب بعض أصحابنا أنه يعتق عليه وأجراه مجرى المثلة الظاهرة ، وهو قول بعض السلف ).

( بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 ص908/ ط مكتبة نزار الباز مكة 1416هـ )

أقول : كل يوم يأتون بعبد !!

وذهب الحاكم والإمام أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهى التعزير قالوا لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حدا مقدرا … )

( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم / ج1 / ص118 / ط دار الكتب العلمية بيروت )

( إذا وطئ الجندي المجاهد جارية من إماء المغنم قبل القسمة فلا يقام عليه الحد.



لوجود شبهة حيث لا يقام حد في أرض الحرب ، و لا في حال الغزو ، حتى لا يلحق بالعدو.



)

( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – زنا المجاهد / ص1196 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت

***

من المصادر المعتمدة في كتابة المقال:

http://www.okaz.com.sa/new/issues/20100816/con20100816367576.htm

لربما البعثي الوهابي الكذاب الأشر علي الكاش لديه خبرة بحكم أنه يمثل واجهة بعثية إخوانية وهابية تبيح قتل المواطنين الشيعة وبكافة الطرق اكيد هذا الفن الجديد من توسيع الأدبار قد وصل لأنصاره واربعه المجاهدين من مجاهدي موسعة الادبار، في الانترنت يوجد كتاب راقي اسمه مثالب العرب للنسابة هشام الكلبي رحمه الله أعد أسماء قادة ممن عاصروه يمتازون في الخناثة وهم لربما اتباع السلف الصالح يتباركون بهم ، كتاب المثالب،

ونختم بحثنا برد باحثة عراقية مسيحية في علم اللاهوت اسمها ايزابيل بنيامين ردت على الارهابي العريفي

فردت عليه إيزابيل بنيامين :

انك لا تلفت الانظار بقدر ما تجلب إلى نفسك الاحتقار ، لأن هناك عقول تتابع وتبحث وراء كل كلمة تكتبتها لأن ما تكتبه انت وامثالك من شيوخ البترول يكون من علامات الساعة والسبب أنك ذراع من اذرع الماسونية العالمية التي تخطط لإحياء مجد إبليس ونهضة الأعور الدجال نعم ليس للرافضة أي دور معكم في أحداث يوم القيامة ، ولكن للرافضة يوم تاريخي يقفون فيه مع يسوع (ع)* والقائم لإبادتكم مع قوى الكفر والظلام الغربي المسيحي المزيف الذي سوف يُهيمن عليه اليهود.

هل تستغفل نفسك أو تخدع الناس ؟! هل تصدق نفسك بأنكم سوف يكون لكم دور في حركة يوم الظهور؟ ما هذا الهراء .



إذا كان ما تؤمن به صحيحا فأنا اول من يكفر بعودة يسوع (ع)* والقائم المهدي (عج)*.



لأني اعلم علم اليقين أن هؤلاء لايقفون مع الطواغيت المجرمين الذي يعقدون الاحلاف مع الشيطان من اجل ضرب الناس الابرياء وقتل كل من يقع خارج دينهم الفاسد ، المهدي لايقود جحافل (داعش والنصرة والوهابية والسلفية وبوكو حرام والنقشبندية واجناد الأرض او القاعدة او طالبان والتكفير والهجرة) ولا يتخذ من الدولة الإسلامية المسخ قاعدة له، ولا يوزع سكاكين لحز الرقاب او احزمة ناسفة او سيارات مفخخة ولايفتي بجهاد النكاح او فتوى توسيع الادبار لإدخال المتفجرات .



ولا يضع يده بيد نابشي القبور وآكلي لحوم البشر ممن يمضغون قلوب الناس.

ماذا درست أيها العريفي ؟ درست احاديثكم الفاسدة التي غربلها ابن تيمية والألباني فازالوا الصحيح منها وتركوا كل سقيم يضر الإسلام امثال حديث (شرب بول البعير والاكرمبج وتقوير البطيخ ولف الحريرة لنكح الأم والأخت والعمة) ، هل درست ما عند الروم حتى تتبجح بأنك وجدت أن للروم دور في احداث اليوم الأخير؟ هل درست ما عند (الرافضة) من أحاديث وملاحم ونبوءات تتعلق باحداث اليوم الأخير خصوصا وأنها صادرة من العين الصافية للقديس علي بن أبي طالب عليه المراضي.



ما هذا أيها (التخريفي) المهدي (عج)* لايقبل بفتوى (نكاح الجهاد) ولا بفتوى جواز الصلاة وأنت سكران .

المهدي (عج)* ويسوع (ع)* سوف يأتون ليقضوا على كل قوى الشر والظلام ومن يتحالف معهم وانتم اقرب الحلفاء لهم لا بل انتم يدهم الضاربة في قتل الناس والتآمر عليهم وسرقة ثرواتهم وكل قواعد الشر والتخريب الغربي على أراضيكم تتهيأ للقضاء على حركة المهدي (عج)* حال ظهوره.

ثم ما هذهِ الإشارات الغامضة التي تُداعب بها (اليهود) كيف سيكون لليهود والروم دور هلا بينت لنا أم تخاف الفضيحة لأنك تعرف ان المعركة إنما تدور رحاها بسبب هؤلاء الشياطين ومن يقف معهم من امثالكم وامثال اسيادك آل سعود المنحوسين.



ثم تقول : (أدرّس وأؤلف في علامات الساعة لم أر حديثاً يُشير لقوّة رافضية آخر الزمان كما أشير لليهود والروم فاستنتجت أن الرافضة لهداية أو زوال).



أنت تعرف أن الهداية ستحل بالطيبين من أهل السنة والجماعة على أيدي الشيعة قبل ظهور المهدي (عج)* ممن كان مغلوب على امره وقد بدأت حركة هداية أهل السنة ولا اعتقد انك لم تسمع صراخ اشياخك (ادركوا السنة لقد تشيعوا يا أمة الاسلام ادركوا السنة أهل السنة تشيعوا).

كيف لم يكن للرافضة دور والأحاديث في دورهم متواترة تملأ الطوامير الطويلة هل قرأت عن الخراساني ، وكنوز الطالقان والرايات السود من خراسان (1) هل قرأت أن من بين أصحاب المهدي (عج)* (313) أكثر من مائة من الطالقان وخراسان.



هل قرأت أن اليهود يخافون من الجيش القادم من الشرق الذي يحمل الرايات السود.



لا تتوهم انها ليست رايات داعش، انتهى كلام اليزابيلا وفقها الله،

نقول الى كل المتصيدين في الماء العكر من متطرفين بعثيين ووهابيين المثل الشعبي العراقي يقول إن كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجر، الحمد لله الذي جعلكم تتخبطون واجزتم المنكر والرذيلة لتوسيع ادباركم، نضع اليكم فتاوي جنسية للشيخ السعودي الوهابي سلمان العودة

فتوى مص القضيب وإنزال المني على جسم !

نضع للقراء الكرام باقة منوعة من الفتاوى الإسلامية الوهابية الجنسية الداعرة يجوز مص القضيب ولعق الفرج والاستمناء بيد الزوجة:

سألني أحدهم عن سؤال أعتذر إلى فضيلتكم عن طرحه لكن صاحبه- وقد بدا الجد منه – أراد الجواب الشرعي عن مسألة مص أو لعق الرجل لفرج أو العكس – أجلكم الله – هل هو حرام؟

المجيب الشيخ سلمان بن فهد العودة

يجوز لكل من الزوجين الاستمتاع من الآخر بكل شيء ما خلا الدبر والحيضة للأحاديث الواردة انظر ما رواه البخاري (302) ومسلم (293) وفي الحيض نص قرآني انظر سورة البقرة الآية (222).

السؤال (11161): السلام عليكم.

أنا متزوج وفي المارسة الجنسية أطلب من زوجتي أن تمص ذكري وأحيانا أفرغ مني على جسمها كاملا وأطلب منها أشياء أخرى وهل يجوز لها أن تبلع المني؟

الجواب:

أما ما ذكرته من مص الذكر فهو جائز بين الرجل وزوجته وأما إفراغك المني على جسمها فجائز حيث إن المني طاهر.

السؤال:

ما حدود الاستمتاع بالزوجة وما حكم الاستمناء بيد الزوجة؟

الجواب:

للرجل أن يستمتع من امرأته بكل شيء, إلا الدبر, والحيضة وله أن يستمني بيدها والله أعلم.

السؤال رقم (5111):أنا متزوجة منذ سنة زوجي يطلب مني أن ألحس له قضيبه فما حكم هذا في الإسلام؟

الجواب:

هذا العمل وسواه جائز بين الزوجين.



وأنصحك بالاستجابة لطلب زوجك وإرضائه ليتحق له العفاف ولا يتطلع إلى هذه المتعة مع غيرك وفقك اله.

السؤال: ما حكم مارسة الجنس بالفم؟

الجواب:

يجوز للرجل التمتع مع امرأته بجميع أنواع المتعة الجنسية إلا ما ورد النصّ بتحريمه وهو الجماع الكامل في فترة الحيض والنفاس أو الجماع الكامل في الدبر وما سوى ذلك داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ” اصنعوا كل شيء إلا النكاح”.



أي: نكاح الحائض.



أخرجه مسلم

أما الداعية المغربي الزمزمي فقد أفتى بهذه الفتوى المخالفة للقيم الإسلامية

الطبي!

م.ا.العلمي

26-نونبر-2009 11:59

قال البرلماني المغربي عبد الباري الزمزمي ، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقهه النوازل انه ليس في العلاقة الزوجية مالايحل ، وأن كل الممارسات حلال إلا شيئا واحدا شيئا واحدا هو الدبر.

وأضاف الزمزمي في حوار مع أسبوعية ” الأيام ” ( العدد 403-26 نونبر 2009) أن الإباحة مطلقة لقوله تعالى ” نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ” مضيفا أن الغاية من الزواج عموما هي إشباع الرغبة الجنسية.

وأوضح الزمزمي صاحب الفتاوى المثيرة للجدل أن المرأة أطهر من الرجل بفرجها أما الدبر فهو واحد عند المرأة والرجل والحكمة في تحريم الدبر هي أنه مكان خبث وقذارة وليس مكان رغبة جنسية ، لكن الزمزمي كشف أن مداعبة دبر الزوجة بقضيب الزوج أمر لا حرج فيه لأن التحريم يشمل الإيلاج فقط .

وتابع الزمزمي حديثه المثير للجدل بالقول أنه لا حرج في تقليد الأزواج لبعض الأوضاع الجنسية في الأفلام الإباحية مضيفا أن للزوجة أن تستمتع بذكر زوجها كيفما تشاء ، وله أيضا أن يستمتع بفرجها كيفما يشاء ، ويدخل في ذلك حسب الزمزمي ” مص” قضيب الزوج من طرف زوجته ولعق الزوج لفرج زوجته .

وحول تحريم الإسلام لإتيان المرأة أثناء الحيض ، قال الزمزمي أنه إذا كان الزوج لا يستطيع أن يصبر على مجامعة زوجته أثناء فترة حيضها ، فيجوز له مجامعتها باستعمال الواقي الذكري الذي سيذهب عنه الأذى ، والزوج الذي يقوم بذلك حسب الزمزمي لا حرج عليه ولا يقع في النهي .

وختم الزمزمي حديثه لأسبوعية “الأيام ” بالقول أن مص ثدي الزوجة لا يحرم العلاقة الزوجية ولا يؤثر فيها ، لأن الرضاع المحرم كما في الحديث محدد في سنتي الرضاعة ، أما إرضاع الكبير أي الزوج ، لا يحرم ، مضيفا أنه لا بد من خمس مصات ، أي رضعة مشبعة ، مشيرا أنه يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته دون حدود في المعاشرة الزوجية مصداقا لقوله تعالى : “هن حل لكم وأنتم حل لهم “.

قضية الكرمبج

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السؤال

جواز استخدام الاكرنبج !!!

تاريخ النشر : 4/21/2014 عد زيارة : 5921 إشارة: http//alsoal.com/1908/

السؤال

أيها الوهابية : ما دليلكم الشرعي على جواز استخدام الاكرنبج؟

الجواب

نعم أنت المقصود بهذا السؤال أيها المتمسلف لا غيرك !! نرجو منك الإجابة بكل وضوح وبدون تقية.



.

أولاً : تعريف الاكرنبـــــج :

يعرّف إمامك ابن قيم الجوزية (( الاكرنبج )) وهي إحدى بدائع فوائده فيقول :

«.



.



وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار.



.



».

المصدر : بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ج 4 ص 905.



.

ثانياً : أحكامـــــه :

لتوضيح المسألة أكثر وتوثيقها يمكننا إمعان النظر فيما أورده المرداوي الحنبلي صاحب الإنصاف من أراء الحنابلة فيها بعد ذكر جواز الاستمناء للرجل :

«.



.



الثانية : حكم المرأة في ذلك حكم الرجل، فتستعمل شيئـاً مثل الذكــر عند الخوف من الزنا، وهذا الصحيح، قدمه في الفروع ».



.

وكذلك : « وقال القاضي في ضمن المسألة لما ذكر المرأة قال بعض أصحابنا : لا بأس به إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنا ».

المصدر : كتاب « الإنصاف » لعلي بن سليمان المرداوي الحنبلي ج 10 ص 251 – 252.



.

ثالثاً : وهذا المقدسي الحنبلي صاحب « الفروع » يصرّح بها :

«.



.



وقد جعل الشارع الصوم بدلاً من النكاح، والاحتلام مزيلا لشدة الشبق مفتر للشهوة، ويجوز خوف زنا، وعنه : يكره.

والمرأة كالرجل فتستعمل شيئــاً مثل الذكـر ويحتمل المنع وعدم القياس، ذكره ابن عقيل ».



.

المصدر : الفروع لمحمد بن مفلح المقدسي الحنبلي، ج 6، باب التعزير، مسألة الاستمناء باليد.



.

رابعاً : وهذا منصور بن يونس البهوتي الحنبلي يذكر :

«.



.



ومن استمنى بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شيء عليه ».



.



ثم يذكر بعد ذلك « وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل أشيــاء مثــل الذكــر.



.



».



.

المصدر : كشف القناع عن متن الإقناع للبهوتي الحنبلي، ج6، كتاب الحدود، باب التعزير.



.

بعد هذه المقدمات الأربع أين أنتم أيها المتمسلفون من قوله تعالى :

(( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ )) سورة : المؤمنون، الآيات : 5 – 7.

ولماذا ألجأتم أولادكم للاستمناء وبناتكم للاكرنبج في الوقت تشنعون على ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وجرت عليه سيرة الصحابة في زواج « المتعة » ؟؟!!

أليس تجويزكم الاستمناء واستخدام الاكرنبج والقثاء والقرع الصغار دليل على أن مسوّغ بقاء الحاجة للمتعة ما زال قائماً ؟؟؟

وعلى كل حال فالمتعة لها أدلتها القوية من الكتاب والسنة حيث فعلها الصحابة وحرّمها أبو حفص واجتهاد أبي حفص في مقابل النص غير ملزم لأحد، ويكفي ما ذكره مسلم في صحيحه، الجزء الثاني، باب في المتعة بالحج والعمرة :

(1217) حدثنا محمد بن المثننى وابن بشار، قال ابن المثنى : حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال :

كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها..

قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبدالله.



.



فقال : على يدَيَّ دارَ الحديثُ، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.



فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله.



فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل، إلا رجمته بالحجارة.

والسؤال الكبير والأهم :

ما هي الأدلة الشرعية التي تجوّز استعمال الاكرنبج ؟؟!!

وهل فعلها الصحابة والتابعون وكبار السلف ؟؟!!

الحمد لله على كل حال، هذا هو وضع الأمة المزري والمخجل، البعثي الطائفي علي الشوك اعمى من مخالفات قومة ويحاول تشويه سمعة شيعة آل البيت ع في أحاديث باطلة، الشيعة لايقولون بصحة جميع أحاديثهم مطلقا والإمام جعفر الصادق ع وضع قاعدة اذا جاءكم الحديث عنا اعرضوه على كتاب الله أن وافقه فخذوه وإن عارضه فاضربوا به عرض الحائط نحن بحاجة لخطاب يجمع الأمة الإسلامية لا لخطاب الكراهية، العناصر الطائفية تحتاج أن يكون الرد عليهم قوي ولهذا السبب قمت بنشر ابحاث لكتاب ورواة حديث سنة يقولون في خلية مجامعة الزوج لزوجته من الدبر، بل أجازوا توسع الادبار واحد الإرهابيين أراد اغتيال وزير الداخلية السعودي وعثروا على المتفجرات بمؤخرته، اكيد علي الشوك بما أنه كان بقناة حارث الضاري يؤيد القاعدة وداعش اكيد يعرف موسعة الادبار واكيد يعرف فئة من مجتمعه يستعملن الكرمبج، كلامي ليس للأخوة الكرام والأخوات الكريمات من اهل السنة الكرام وانما كلامي موجه لفلول البعث وهابي داعشي فقط وعلي الشوك واحد منهم ولتخرس الأفواه العفنة والنتنة التي تتهم شيعة آل البيت ع بعمل هذه الأفاعيل التي هم يفعلوها الا لعنة الله على هذا البعثي الوهابي الكذاب الاشر، توسعة دبر الوهابي الذي حاول اغتيار وزير الداخلية السعودي السابق محمد بن نايف وعندنا بالعراق تجربة الشيخ اباتبارك عفيف الموصل نموذجان ان نكاح الدبر وتوسعته في المدرسة الوهابية البعثية السنية واتهام الشيعة بهتان كبير، وأكيد المفتري علي الشوك عنده اقارب وسعوا ادبارهم وأكيد هو واحد من الذين تم توسعة دبره.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

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