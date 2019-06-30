سامي عبد العال - قداسةٌ دون مقدسٍ

2019/06/30 | 02:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_عبد_العال ماذا يعني الدينُ في المجال العام؟! هل يعني توظيفه على نطاق أعم أم تأسيساً لقيم أخرى؟ سؤال لن يجد اجابةً واضحةً إلاَّ بفض الاشتباك الغامض بين طرفيه.لأنَّ المعنى لا يتعين فيما هو معروف ولا يعطينا وضعاً جاهزاً لأية علاقةٍ.والمسألة كذلك: هل تصّحُ كلمةُ "استعمالٍ" بصدد المُقدَّس؟ فعلى الاستعمالُ أنْ يتجنب تراكمه التاريخي وأَلاَّ يفقأ عينَ أيَّة مفاجئات واردة.لأنَّه يرتهن هنا بالمعتقد كنظام......

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