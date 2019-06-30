قناص من داعش الارهابي يقتل جندي بالفرقة الخامسة وجرح 3 من فيلق بدر بديالى

2019/06/30 | 02:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب ٣ عناصر من لواء ٢٣ في فيلق بدر بنيران قناصة من داعش الارهابي في قرية جميل بيك قرب منطقة علياوة غرب #خانقين وهم حسن صادق علوان ورزاق هاشم محمد وعباس فاضل عبود كما قتل جندي من الفرقة الخامسة بإطلاق قناص النار عليه في قرية “حسين حمادي” التابعة لناحية “خان بني سعد” جنوبي ديالى ومقتل...

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