2019/06/30 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باسل طيباني

مِن عيونك صُغتُ بحراًفيهِ أحيافيهِ أغرق...فيه يسألني زمانيكيف عمري فيكِيُسرَق....

جنّتي أنتِ وناريواحتجاجي ..واصطباريوالدموعُ كسلسبيلٍمن عيونٍ قد رأتكِمن فؤادٍ قد تعلّق...

لا ألومكِ لا تخافيدامَ ذاك الحبُّ صافيإنّني حُمِّلتُ وِزراًعندما خالفتُ عقليذُقتُ شهداً ما تعتّق....

قد سجنتُ الشوقَ دهراًكم نسجت العشق سطراًأيُّ سحرٍ من خيالٍصخرَ ذاك القلبأَنطَق.....هكذا العشقُ إذا ماطاف فوق الروح حلَّقيسلبُ الألباب طوعاًفانتبهْ ....إيّاكَ تَعشَق...

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