2500 عربي انضموا الى تشكيل جديد لحزب العمال التركي في سنجار

2019/06/30 | 03:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها مزاحم الحويت يوم السبت ان قرابة 2500 شخص من ابناء القومية العربية انضموا الى صفوف مجموعة مسلحة شكلها حزب العمال الكوردستاني مؤخرا في قضاء سنجار في نينوى وقال الحويت “نناشد عبد المهدي بالتدخل لإنقاذ ابناء العرب الذين انتموا الى صفوف حزب العمال الكوردستاني الـPKK في سنجار”....

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