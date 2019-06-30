2019/06/30 | 03:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رعد الابراهيم

كان لي وطن اسمه عراقحنونا..عطوفا مضيافاوللخير..سباق..أرضه خيراً..سماءه خيراًحضارته منبع الخلقوالأخلاق..منه اجدنا الكتابةوتعلمنا أصول الابجديةونشرنا الحب لحنابلا رياء ونفاقاغتُصبت أرض بلادي من شلة حراميةكسائر البلاد العربيةوعاثوا فيه فساداًوباعوا الغيرة والوطنيةسرقوا أحلام الطفولةوادعوا بلا ورعٍ البطولةسرقوا منا الرجولةصرنا للاجنبي مطيةكنت للأمة نبراساًخانوك وخانوا القضية

واخيراً وليس اخراتستمر المسرحية..فالمنامة اصبحتملتقى الحرامية

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