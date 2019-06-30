كيف احرر نفسي من نفسي

2019/06/30 | 03:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شذى رفعت

اسير ولا ادريقيد واهٍ لكن لا اتمكن من كسرههل زالت قوتي وانهزمت امام وهم يسريفي خيالات واطياف وارواحتحيط بي من حيث لا ادريوضعتني في متاهة من الالحانوالانغام تصدح في نفسيقال يا معذبتي هل نجيتينيمن وهمي ومن قدريقدر رسمته في سماء الغربةكبدني سهراً وسقماً وانا غافل عما يجريقالت : لاانت الذي وضعت نفسكفي مداريوفي فلكيوانجذبت الى قلب الكوكبمن غير جهدِايها الدائر في فلك وانت لا.



تدريوأصبحت كوكباً.



منيرا ً في مجرتيلن تتخلص من المسار مهما بذلتمن العنف والقوةفقوة الجذب اقوى من قوة البُعدِهذا قدرك المكتوب منذ الازل فهل سترضى بهِام تعلن التمردِ

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