اختطاف دكاظم السهلاني من التيار الصدري من قبل مجموعة ملثمة قبل قليل في البصرة

2019/06/30 | 03:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختطاف الناشط المدني الدكتور كاظم السهلاني ليلاً من قبل جهات مجهولة بسيارتين تاهو

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