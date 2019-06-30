وزارة الهجرة : حريقا يلتهم 13 خيمة في مخيم شاريا ووزير الهجرة يوعز بتعويض المتضررين

2019/06/30 | 04:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن حريقًا اندلع في مخيم شاريا الخاص ب​النازحين​ الإيزيديين التابع الى محافظة دهوك بإقليم كوردستان​ ​.

وقالت مديرة قسم ممثلية الوزارة في اقليم كوردستان عالية البزاز أن ” الحريق أسفر عن احتراق ثلاثة عشر خيمة بما فيها من مواد منزلية وغذائية ” منوهة بأن الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية .

ولفتت البزاز ان وزير الهجرة والمهجرين وجه بالاسراع لتعويض المتضررين اثر اندلاع الحريق ، مؤكدة قيام كادر فرع الوزارة في محافظة دهوك بانتشال العوائل حال احتراق الخيم من موقع الحدث ورفع الانقاض وتعويض العوائل المتضررة بالخيم الى جانب توزيع مساعدات منزلية وغذائية وعينية وصحية بينها .

قسم الاعلام

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