الجيش التركي: لم نشن غارات جوية بمحافظة السليمانية

2019/06/30 | 04:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مصدر بإعلام الجيش التركي، شن الطيران الحربي التركي قصفا على محافظة السليمانية بمنطقة كردستان العراق....

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