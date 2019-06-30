قمة مجموعة العشرين تثير شكوكا حول جدوى التكتل

2019/06/30 | 05:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت دول مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات في العالم، في اختتام أشغالها بصعوبة التوصل إلى حلول دبلوماسية موحدة لأزمات العالم بسبب تعنت الرئيس

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