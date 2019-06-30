واشنطن وبكين تعلنان من قمة مجموعة العشرين هدنة تجارية

2019/06/30 | 05:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوساكا (اليابان) ـ تمكن الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ من تفادي الأسوأ، السبت، خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا بإعلانهما

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