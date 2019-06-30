2019/06/30 | 06:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليدي غاغا تفاجئ المشاركين في احتفالات ذكرى "انتفاضة ستونوول"كان للمغنية الأميركية ليدي غاغا إطلالة غير معلنة في نيويورك خلال الاحتفالات بذكرى مرور 50 عاما على أحداث الشغب في ستونوول التي كانت نقطة تحول تاريخية في الكفاح من أجل حقوق المثليين.وقالت المغنية المحبوبة جداً في أوساط المثليين والمتحولين جنسياً من غرينتش في مانهاتن التي شهدت في عام 1969 اشتباكات بين مثليين وشرطيين: "آمل حقا بأن تحتفلوا بما أنتم عليه اليوم".وأشادت نجمة الـ "بوب" الأميركية التي ارتدت سترة بألوان قوس قزح بالتقدم الهائل الذي أحرز في نصف قرن لحقوق المثليين مذكرة في الوقت نفسه بالتحديات التي لا تزال تواجههم.وستستمر الاحتفالات في نهاية هذا الأسبوع بحفلتين موسيقيتين لمادونا وغريس جونز، قبل مسيرة فخر حاشدة الأحد في الجادة الخامسة الشهيرة.ومن المتوقع أن يحضر ما يصل إلى أربعة ملايين شخص مسيرة المثليين هذا العام التي تأتي في وقت تُنتقد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إفساحها المجال للتمييز في حقّ هؤلاء.

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