إليسا تغضب على الكورال بمهرجان موازين المغربي

2019/06/30 | 06:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إليسا تغضب على الكورال بمهرجان موازين المغربيانتشر مقطع فيديو للفنانة اللبنانية إليسا من حفلها بمهرجان موازين المغربي، بدت فيه تعاني حالة من عدم الارتياح والغضب، حتى أنها لم تستطع أن تتمالك أعصابها، حيث ظهرت بالمقطع وهي تتحدث إلى أفراد الكورال وراءها بطريقة عنيفة ترجمت حالة الغضب التي كانت تعتريها.

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