وجيه: البرلمان ليس “ذيلا” للحكومة وكل القوانين محط دراسة والكثير منها سيفشل بالتصويت.

2019/06/30 | 06:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق توقع النائب عن كتلة الصادقون وجيه عباس، تمديد الفصل التشريعي بناء على طلب سائرون، فيما بين ان البرلمان ليس “ذيلا” للحكومة فكل القوانين محط دراسة والكثير منها سيفشل بالتصويت.وقال عباس إنه “لا اتصور هناك خلاف بين الصادقون وبين الحكمة، القضية قضية سياسية والكل يبحث عن مصلحة جمهوره”.واضاف “الحكمة توجهوا الى […]

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