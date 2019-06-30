على لسان طبيب سعودي...

2019/06/30 | 06:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طبيب سعودي يعمل في مستشفى بالرياض يتحدث غن قصة حدثت معه فيقول:

جاءت الدورية بشاب عراقي مغمى عليه وأدخل قسم الطوارئ، وأجرينا له إسعافات أولية وحالته

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