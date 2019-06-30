فريدريك انجلز - رأس المال: مقدمة الطبعة الألمانية الرابعة

2019/06/30 | 07:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فريدريك_انجلز فرضت عليّ الطبعة الرابعة أن أثبت، في شكل نهائي، قدر المستطاع كلاً من النص والحواشي.أدناه شرح موجز يبين كيف قمت بأداء هذه المهمة بعد مقارنة الطبعة الفرنسية بملاحظات ماركس المخطوطة، مرة أخرى، أخذت مقاطع جديدة عن الطبعة الفرنسية وأضفتها إلى النص الألماني، وترد هذه الإضافات على الصفحة 80 (الطبعة الثالثة ص 88) والصفحات 458 – 460 (الطبعة الثالثة ص 509 – 510) والصفحات 547 – 551 (الطبعة الثالثة ص......

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