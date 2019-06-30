2019/06/30 | 07:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خليل_اندراوس *حول ورشة الخيانة في البحرين:الامبريالية والصهيونية العالمية تريدان تحويل القضية القومية العادلة للشعب العربي الفلسطيني الى مشروع اقتصادي يخدم مصالحهماتحدث المستشار البارز اليميني الصهيوني جاريد كوشنر حصريا الى تلفزيون رويترز قبل نشر خطة اقتصادية امريكية للاراضي الفلسطينية والدول المحيطة بها سيماط اللثام عنها في ورشة عمل، لا بل ورشة الخيانة في البحرين خلال هذه الايام، وفيما يلي الاقتبا......

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