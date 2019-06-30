العيداني تنسيقيات التظاهرات ترفض تحوّل التظاهرات أمام منازل مسؤولي البصرة

2019/06/30 | 07:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق اكد رئيس اللجنة الأمنية العليا في البصرة المحافظ اسعد العيداني، أن اغلب تنسيقيات التظاهرات ترفض ما جرى مساء يوم الجمعة من تحول مسار التظاهرات إلى منزل رئيس مجلس المحافظ صباح البزوني، معتبراً ذلك “ظاهرة غير صحية بحق المتظاهرين”.وقال العيداني للمربد إن الفئة من المتظاهرين الذين توجهوا إلى المنازل من الممكن ان […]

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