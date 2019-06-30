شاهد بالفيدية.. الاحتجاجات فی البصره مستمره

2019/06/30 | 07:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت قیادة عملیات البصرة، يوم امس ،استحصالھا موافقات بخصوص التظاھرات التي تشھدھا المحافظة، محذرة بالوقت ذاته من وجود مندسین....

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