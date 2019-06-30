2019/06/30 | 07:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن القيادي في تحالف سائرون علاء الربيعي، يوم امس السبت، ان تأجيل حسم الدرجات الخاصة سيربك عمل الحكومة وعبد المهدي يتحمل التأخير....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون یطلب من رییس الوزراء توضیحا رسمیا) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون یطلب من رییس الوزراء توضیحا رسمیا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).