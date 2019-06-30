كريم صدام : ادارة الزوراء غير متفائلة باكمال ملعب النادي والفوز بنهائي الكاس صعب

2019/06/30 | 08:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو الهيئة الادارية لنادي الزوراء كريم صدام ،ان الادارة غير متفائلة باكمال ملعب النادي .

وذكر صدام لبرنامج {كورة} بثته قناة الفرات الفضائية ان "تسمية الزعيم لنادي الزوراء لم تأتي من فراغ"، مبينا ان " احتفالية الزوراء بذكرى تأسيسه ال 50 كانت بسيطة جدا بسبب الوضع المالي ".وتابع ان "أي لاعب يخرج من الاندية العراقية يذهب الى نادي الشرطة بسبب الاموال المتوفرة لدى النادي "،موضحا ان "وزارة النقل متعاونة مع النادي ووزير النقل عبد الله لعيبي بين فترة وفترة نلتقي به والوزارة لديها ضوابط في اعطاء الاموال ، وخصصت مليارين دينار عراقي بناء على طلب من نادي الزوراء والوزير نقل الطلب لمجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه ".واشار الى ان "رعاية شركة اسيا سيل وشركة الخطوط الجوية العراقية مع نادي الزوراء اضاف لنا اموال "،موكدا ان "الفوز على نادي الكهرباء في مباراة التتويج بكاس العراق صعبة ".وتحدى صدام اعضاء الاتحاد بالوقوف في ارضية الملعب لمدة 20 قيقة بهكذا اجواء حارة "،منوها ان "علاء عباس اقترب من التعاقد مع ضمك السعودي لموسم واحد وسامال سعيد ابعد من الفريق بعد مشاجرة مع الحارس علاء كاطع ".وبين ان "الخلاف المالي يبعد اللاعب حسين علي عن العودة لزوراء ويوجد اتصال معه ولديه رغبة بالعودة "،مبينا "سوف يتجدد العقد مع حكيم شاكر ان لم تحصل مفاجاة بشان النتائج".وختم قوله "بعض اعضاء الاتحاد يتدخلون في رفع العقوبات الادارية عن الاندية واللاعبين"،مضيفا ان "مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش اصبح ضحية للتخبط في عمل للمنظومة الكروية ".



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