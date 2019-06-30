نيجيرفان بارزاني: اكدت في بغداد على قضيتين

2019/06/30 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، انه بحث في العاصمة العراقية حل الملفات العالقة بين بغداد والاقليم وفق الدستور.وقال بارزاني عقب لقاءاته المسؤولين العراقيين، "التقيت بأعضاء مجلس الامن والرئيس العراقي برهم صالح في بغداد.وكررت التأكيد على التزامي بحل جميع القضايا العالقة مع الحكومة الفيدرالية العراقية".واضاف ان ذلك التأكيد جاء مع حماية حقوق ومصالح مواطني إقليم كوردستان على النحو المنصوص عليه في الدستور.

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