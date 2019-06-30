2019/06/30 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور القاموس القرآنى ( مكث و لبث )مقدمة 1 ـ ما هو الفرق بين ( مكث ) و ( لبث ) .تأتى الاجابة هنا فى القاموس القرآنى .2 ـ (مكث ) تفيد المكان والزمان حسب السياق ،أما ( لبث ) فهى للزمان فقط.ـ ونعطى تفصيلا :أولا : مكث : مكث مكانا قال جل وعلا :1 ـ ( أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَي......

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