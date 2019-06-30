محمد أبو قمر - البخاري ، وإجماع العلماء ، والطريق إلي الكارثة

2019/06/30 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر اهل يجوز لي القول بأن الصحيح بالنسبة إليك قد لا يكون صحيحا بالنسبة لي؟؟ ، سأصيغ السؤال بطريقة أخري :ماذا لو كان الصحيح لا يتفق مع العقل ؟ ، ماذا لو كانت صحته المجمع عليها من العلماء لا تتفق مع ظروف الحال وتتعارض مع الواقع تعارضا تاما ؟؟.منذ أكثر من ألف عام وحياة المسلمين تتشكل وفق ما تم الاجماع علي أنه هو الصحيح ، إلي درجة أنك لا يمكنك التفريق بين وعي المسلم بالحياة وبالدين وبالسياسة و......

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