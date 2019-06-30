اكتشاف أكبر خزان طبيعي للمياه العذبة تحت المحيط

2019/06/30 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توصل باحثون إلى خزان مائي عملاق وصفوه بالـ”كنز المائي” الثمين تحت مياه المحيط الأطلسي، قبالة ساحل ولاية نيوجرسي الأمريكية، ورجحوا أن يكون هذا الحوض من المياه الجوفية “ادخارا” مهما للمستقبل في ظل تناقص منسوب المياه العذبة على الأرض.وتشير التقديرات العلمية إلى أن المياه العذبة الموجودة في المكان تكفي لملء ما يقارب مليار حوض […]

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